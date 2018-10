Infortunio Chiellini: il difensore della Juve, durante il riscaldamento, ha riscontrato un problema muscolare, al suo posto Rugani

Tra pochi minuti Empoli e Juventus scenderanno in campo per disputare il secondo anticipo della decima giornata di campionato. Ma nella Juventus subito un cambio nell’undici titolare. Infatti, durante il riscaldamento, Chiellini ha riscontrato un fastidio muscolare.

Il difensore bianconero rimarrà quindi in panchina e al suo posto giocherà Rugani. Brutta tegola in casa Juve, ma si spera che l’infortunio non sia nulla di grave. Seguiranno aggiornamenti nel corso della partita.