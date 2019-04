Infortunio De Silvestri, un problema fisico ha costretto il difensore del Torino a lasciare anzitempo il match contro la Samp: entra Parigini, 3 aprile, ore 23.55

Lorenzo De Silvestri ha parlato del suo infortunio al termine della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Solo una botta sulla rotula che fa male. Vedremo domani, ma è solo una botta». Il ko del terzino destro dunque non dovrebbe essere grave. Domani nuovi aggiornamenti con la nota ufficiale dei granata sulle condizioni del calciatore, fondamentale per Mazzarri.

Infortunio De Silvestri, problema fisico per il granata: entra Parigini – 3 aprile, ore 22.30

Al 24′ del secondo tempo, Mazzarri è stato costretto a cambiare Lorenzo De Silvestri. Il difensore del Torino è uscito dal campo zoppicando contro la Sampdoria.

Si tratterebbe di un problema fisico alla gamba. Si spera non sia niente di grave per i granata. La squadra di Mazzarri ha già perso Iago Falque in settimana. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.