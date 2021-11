Infortunio de Vrij: risentimento agli adduttori. I tempi di recupero

Stefan de Vrij sarà costretto a saltare almeno le partite contro Napoli e Shakhtar Donetsk. I tempi di recupero

Simone Inzaghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrà fare a meno di Stefan de Vrij almeno per le prossime due partite contro Napoli e Shakhtar Donetsk. L’infortunio muscolare all’adduttore patito in Nazionale non è grave quanto temuto, ma l’olandese ne avrà comunque per 10-14 giorni.

A rischio quindi anche la trasferta contro il Venezia del 27 novembre. L’ex Lazio rientra oggi a Milano dove sta svolgerà subito tutte le terapie del caso. Al momento, inoltre, non dovrebbero essere necessari ulteriori esami.