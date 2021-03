Infortunio Demme: infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra

Diego Demme ha lavorato a parte oggi a causa di un’infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra

Non solo David Ospina. Problemi anche per Diego Demme nell’ultimo allenamento del Napoli a Castel Volturno. Come riporta il sito ufficiale del Napoli, il centrocampista ha lavorato a parte per un’infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.

«Nell’allenamento odierno Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato. Lavoro differenziato tra palestra e piscina per Demme a causa di un’infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra».