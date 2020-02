Infortunio Diawara, il centrocampista recupera: obiettivo Sampdoria

Infortunio Diawara, il centrocampista lavora in gruppo. L’obiettivo è quello di rientrare nel match contro la Sampdoria

Amadou Diawara viaggia verso il recupero. Il centrocampista giallorosso – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – è rientrato in gruppo e sta lavorando per recuperare in vista del match con la Sampdoria.

L’obiettivo è quello di rientrare a disposizione per il match con i blucerchiati, anche se c’è ancora qualche speranza per la sfida col Cagliari. Nel frattempo si rivede anche Zappacosta, potrebbe rientrare in gruppo nelle prossime settimane.