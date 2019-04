Infortunio Douglas Costa, nuovo ko: tribuna in Juve-Ajax?

Infortunio Douglas Costa: nuovo problema fisico per il calciatore brasiliano. Possibile tribuna contro l’Ajax

Stagione maledetta e sfortunata per Douglas Costa. Il polpaccio non dà tregua al giocatore brasiliano che non è al meglio e potrebbe finire in tribuna contro l’Ajax. Queste le ultime indiscrezioni sulla Juventus, a poche ore dalla sfida contro i Lancieri, a Torino. Nuovo infortunio Douglas Costa?

Il giocatore brasiliano, non al meglio, non era stato convocato per la gara con la Spal e Allegri non aveva dato certezze sul suo impiego, rimandando tutto a dopo la rifinitura. In mattinata l’allenamento e secondo Sky Sport non sono arrivate buone notizie dall’esterno brasiliano: il giocatore non è al meglio, avrebbe accusato nuovi fastidi e potrebbe finire addirittura in tribuna. Per questo Allegri sta pensando a De Sciglio titolare con Cancelo in panchina.