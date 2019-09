Infortunio Douglas Costa: le condizioni dell’ala della Juve

Beffa all’avvio di Fiorentina Juventus: i bianconeri perdono Douglas Costa per infortunio. Il giocatore ha abbandonato il campo

Avvio shock per la Juventus in casa della Fiorentina: infortunio nei primissimi minuti di gioco per Douglas Costa. Il velocista verdeoro ha lasciato spazio a Bernardeschi al minuto 8.

Problemi al flessore della coscia destra per il bianconero, costretto ad abbandonare anzitempo il match. Si attende un report medico per conoscere le effettive condizioni fisiche di Douglas Costa.