Infortunio Dragowski, un problema fisico ha costretto il portiere dell’Empoli a rimanere in tribuna: gioca Provedel

Poco prima dell’inizio del match tra Empoli e Napoli, è arrivata a sopresa l’esclusione dalla formazione titolare di Dragowski. Il portiere dei toscani non è infatti sceso in campo dal 1′ ed è rimasto in panchina.

Il motivo è da ritrovare in un problema fisico che l’ha costretto a non giocare. L’estremo difensore dell’Empoli non è nemmeno in panchina e rimarrà in tribuna. Al suo posto ci sarà Provedel in porta.