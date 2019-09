Infortunio Emerson Palmieri: le condizioni del terzino dell’Italia

Problema per Emerson Palmieri: il laterale dell’Italia abbandona il campo per infortunio nel match contro la Finlandia

Beffa per l’Italia di Mancini, costretta a sostituire Emerson Palmieri dopo un infortunio. Al minuto 8 il laterale ha lasciato spazio a Florenzi nella sfida con la Finlandia valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Problema muscolare lamentato dal giocatore del Chelsea, a seguito di uno scatto per contenere Pukki in una ripartenza. Si attende il report medico per conoscere le effettive condizioni del terzino dell’Italia.