Infortunio Fazio, problema alla caviglia per l’argentino: sarà in tribuna nella sfida di stasera tra Roma e Inter

Altra tegola in casa Roma. Nel pre-partita di Roma-Inter, il difensore argentino Fazio ha rimediato un problema alla caviglia. Per questo motivo, come ha anche fatto sapere il club giallorosso dal suo profilo Twitter, Fazio andrà in tribuna e non sarà quindi presente per il match delle 20.30 contro l’Inter. Di Francesco scenderà in campo con Santon, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. Una difesa decisamente rimaneggiata e che vedrà pochi cambi nel caso di ulteriori infortuni nel corso della partita. A disposizione ci saranno solamente Pastore, Perotti, Kluivert, Luca Pellegrini, Marcano e Coric.