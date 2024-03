Infortunio Folorunsho, in dubbio per il Cagliari: le condizioni

Le condizioni fisiche di Michael Folorunsho, centrocampista del Verona, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale

Non è stata una pausa nazionali fortunata per il Verona, che ha perso Suslov per almeno un mese per infortunio. Per questo Marco Baroni spera di poter recuperare almeno Michael Folorunsho dopo il problema muscolare durante la tournée della Nazionale negli Stati Uniti.

Oggi, con la ripresa degli allenamenti in vista del Cagliari, si capirà se il centrocampista sarà aggregato almeno parzialmente alla squadra e potrà quindi essere della partita.

