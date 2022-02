Infortunio Gabbiadini, operazione ok: i tempi di recupero dell’attaccante della Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’operazione di ricostruzione del legamento crociato è andata bene. Gabbiadini inizia il suo iter di recupero: ritiro a rischio?

L’operazione al ginocchio per Manolo Gabbiadini è andata bene, come lui stesso ha annunciato sui social. Infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi.

Il ritorno in campo potrebbe essere a metà agosto e di fatto perderebbe gran parte del ritiro estivo. Nelle prossime settimane si potrà capire di più la risposta dell’attaccante ai lavori di recupero.