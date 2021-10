Infortunio Haaland, Rose: «Sarà out qualche settimana»

Marco Rose, tecnico del Borussia Dortmund, ha annunciato in conferenza stampa un nuovo stop per Haaland

INFORTUNIO HAALAND – «Haaland sarà di nuovo out per qualche settimana a causa di un infortunio all’anca. Erling è ovviamente di cattivo umore. Era felice di essere tornato e si sentiva bene dopo la partita col Mainz, così come dopo quella con l’Ajax».