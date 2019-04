Infortunio Iago Falque, problema al ginocchio per lo spagnolo: entra Zaza

Infortunio Iago Falque, l’attaccante del Torino ha lasciato il campo per un problema al ginocchio: entra Zaza

Al 6′ del secondo tempo del match tra Fiorentina e Torino, l’attaccante dei granata, Iago Falque, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Lo spagnolo ha abbandonato il match zoppicando e dolorante.

Nel primo tempo, l’attaccante aveva preso una dura pallonata da Vitor Hugo ed era rimasto a terra per diversi minuti. Non sembra comunque collegato l’episodio. Si spera che non sia nulla di grave. Al suo posto è entrato Simone Zaza.