Infortunio Ibanez: affaticamento muscolare per il difensore della Roma che è stato sostituito a fine primo tempo. Dentro Juan Jesus

Nuovi problemi per la difesa della Roma. Roger Ibanez si è fermato durante il match contro il Crotone ed è rimasto negli spogliatoi all’intervallo.

Il difensore ex Atalanta ha sentito un affaticamento muscolare e per sicurezza non è stato rischiato nella ripresa del match dell’Olimpico. Al suo posto è entrato Juan Jesus.