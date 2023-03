Infortunio Ibrahimovic, lo svedese neanche in panchina con l’Azerbaigian

Infortunio Ibrahimovic, il centravanti svedese escluso dal match contro l’Azerbaigian: neanche in panchina il milanista

Escluso Zlatan Ibrahimovic dal match tra Svezia e Azerbaigian, valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Problemi fisici per l’attaccante rossonero, che non va neanche in panchina.

Svezia 4-4-2: Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Ekdal, Gudmundsson; Kulusevski, Gustafson, Svanberg, Forsberg; Gyokeres, Isak.

Azerbaigian 4-3-3: Balayev; Haghverdi, Mustafazade, Krivotsyuk, Jafarguliyev; Makhmudov, Richard Almeida, Isaev; Bayramov, Dadaşov, Sheydaev