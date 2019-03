Attesa in casa Napoli per l’ecografia di Lorenzo Insigne: l’attaccante, infortunatosi di nuovo in allenamento, potrebbe saltare anche la doppia sfida contro l’Arsenal

Sono ore di ansia in casa Napoli nell’attesa di conoscere gli esiti degli esami a cui sarà sottoposto Lorenzo Insigne, infortunatosi in settimana nel corso di uno degli allenamenti in preparazione del big match di domani contro la Roma, che sicuramente vedrà soltanto dalla televisione. L’attaccante azzurro è alle prese con un nuovo fastidio muscolare riportato, secondo le indiscrezioni, nel tentativo di fare uno stop dopo uno scatto durante una partitella: oggi per lui è prevista una nuova ecografia, ma rispetto alle ultime ore in casa Napoli ci sarebbe molto meno ottimismo e si teme che il giocatore possa essere incappato in un problema ben più grave di quello inizialmente preventivato.

Insigne è di fatto fermo dallo scorso 14 marzo: in quell’occasione riportò un infortunio muscolare che lo costrinse ai box per la partita di Europa League contro il Salisburgo. Nelle scose settimane il numero 24 napoletano sembrava aver recuperato, ma la ricaduta degli ultimi giorni farebbe effettivamente temere il peggio. Possibile uno stop di oltre tre settimane che porterebbe l’attaccante a saltare la partita di andata dei quarti di Europa League contro l’Arsenal l’11 aprile e probabilmente anche quella di ritorno sette giorni più tardi.