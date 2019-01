Infortunio Keita: guaio muscolare, out col Sassuolo

Spalletti perde una pedina importante. Infortunio Keita: problemi per l’Inter in questo inizio di 2019. Le ultimissime e gli aggiornamenti

Niente Sassuolo per Keita Baldè. L’attaccante senegalese dell’Inter ha riportato un problema dopo l’ultimo allenamento e questa mattina si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Infortunio Keita: problema muscolare per il giocatore dell’Inter. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore salterà sicuramente la sfida di sabato sera contro il Sassuolo. La sua situazione verrà rivalutata nel corso della prossima settimana. Niente da fare per Keita: out in Inter-Sassuolo.

Questo il comunicato del club: «L’attaccante nerazzurro Keita Balde si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana»