Infortunio Koke: a rischio per la Juventus

Atletico Madrid in apprensione per le condizioni del centrocampista centrale. Infortunio Koke: il centrocampista può saltare la Juve

Manca un mese alla sfida tra Atletico Madrid e Juventus valevole per gli ottavi di finale di Champions League e i Colchoneros sono in apprensione per le condizioni di Koke. Il centrocampista è finito ko e potrebbe saltare la sfida con la Juventus. Il giocatore ha subito una lesione muscolare di primo grado alla coscia destra. Il club spagnolo ha ufficializzato l’esito degli esami ma non ha reso noti i tempi di recupero. Incubo per la formazione di Simeone che in questa stagione ha dovuto fare i conti con 30 infortuni. Simeone potrebbe perdere un altro pezzo pregiato con la Juve. Infortunio Koke: presto nuovi aggiornamenti.