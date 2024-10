Infortunio Koopmeiners, Motta studia come sostituirlo: l’idea del tecnico della Juve

Infortunio di Koopmeiners, Thiago Motta sta studiando la soluzione per sostituire l’olandese fermo ai box

Grande punto interrogativo in casa Juve, in questo momento, sono le condizioni di Teun Koopmeiners. L’olandese è alle prese con il problema al costato, ma non è ancora da escludere un recupero lampo verso la gara con la Lazio, almeno per la panchina.

Come spiega Sky Sport, qualora non dovesse farcela, l’ultima idea di Thiago Motta sarebbe quella di sfruttare ancora una volta la duttilità di Weston McKennie. Contro i biancocelesti, l’americano potrebbe ricoprire la posizione di trequartista dietro la punta.