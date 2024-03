Infortuni Atalanta: novità sulle condizioni di Koopmeiners e CDK

Le ultime da Zingonia per quanto riguarda l’infortunio di Koopmeiners in vista di Napoli Atalanta. Ecco la situazione attuale

Napoli Atalanta e quell’infortunio di Teun Koopmeiners che tiene in bilico i nerazzurri in vista della sfida di sabato all’ora di pranzo. Ecco le ultime notizie dall’ultimo allenamento in quel di Zingonia.

Oggi seduta pomeridiana, con iniziale attivazione in palestra, seguita da lavoro tecnico-tattico. Sono tornati a Zingonia dalle rispettive Nazionali, completando i rientri, de Roon (in gruppo), Pasalic (in gruppo), Lookman (in gruppo), Ruggeri (“scarico”) ed El Bilal Touré (riposo).

Koopmeiners oggi ha svolto lavoro individuale riscontrato un leggero miglioramento, molto più indietro invece De Ketelaere che ha alternato terapie a sessione individuale. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime 48 ore.