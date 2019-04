Infortunio Kurtic: affaticamento al gluteo per lo sloveno

Infortunio Kurtic: affaticamento al gluteo per il calciatore sloveno che sarà quindi out per la sfida contro la Juve

Brutta tegola per la Spal di Leonardo Semplici. Come ha ammesso l’allenatore spallino in conferenza stampa, non ci sarà Jasmin Kurtic nella partita di domani contro la Juve. Lo sloveno ha rimediato un affaticamento al gluteo e sarà out per la sfida ai campioni d’Italia.

Lo stesso Semplici ha dato qualche info in più sull’infortunio: «Dovrebbe essere una cosa di una sola partita. Potevamo utilizzarlo anche solo a 10 minuti dalla fine, ma non vale la pena. Abbiamo tre gare importanti poi, vogliamo recuperarlo al meglio e spero di avere tutta la rosa a disposizione».