Infortunio La Gumina: l’attaccante azzurro ha subito un problema muscolare, dentro Zajc

Antonino La Gumina ko. L’attaccante azzurro è dovuto uscire al 20′ del primo tempo per un problema muscolare capitatogli dopo un contrasto con Skriniar. Immediato il cambio comandato da Iachini: dentro Zajc con La Gumina in lacrime in panchina.