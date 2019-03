Inter, Lautaro Martinez ancora fermo per una distrazione alla coscia destra. Out contro la Lazio, si tenta un disperato recupero per l’Atalanta – 11

Martinez non molla. L’attaccante argentino è tornato dalla sosta per le nazionali con un fastidio alla gamba destra. Gli esamii strumentali hanno rilevato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Il Toro sarà indisponibile per la partita contro la Lazio. Ma l’attaccante dell‘Inter sta provando con tutte le forze un recupero lampo, per essere in campo contro l’Atalanta, partita in programma domenica 7 aprile.

Inter: Lautaro Martinez tornato dalla sosta per le nazionali con una sospetta distrazione alla coscia destra. L’attaccante è fuori contro la Lazio – 13

«Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l’Argentina e il Marocco. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l’attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima»: questo l’esito dei controlli effettuati da Lautaro dopo il suo rientro dall’Argentina. Salterà sicuramente la gara con la Lazio.

Inter, infortunio per Lautaro Martinez: a rischio contro la Lazio – 28 marzo, ore 9.30

Nuova grana infortuni in casa Inter: a destare preoccupazione nelle ultime ore sono le condizioni di Lautaro Martinez, tornato un po’ acciaccato dalla sosta internazionale. L’attaccante argentino era stato in effetti sostituito nel corso della gara della sua nazionale contro il Marocco per un sospetto problema muscolare: inizialmente si pensava ad un semplice affaticamento muscolare, ma la verità arriverà solo nel corso della giornata di oggi con ogni probabilità. El Toro sarà infatti sottoposto ad accertamenti da parte dello staff medico nerazzurro: il problema muscolare potrebbe essere di entità anche leggermente più grave rispetto al semplice affaticamento, ma ciò andrà capito con analisi più approfondite.

In ogni caso è più che probabile che Lautaro salti la partita di domenica con la Lazio, in cui si annunciava un ballottaggio col rientrante Mauro Icardi per un posto da titolare: a questo punto è possibile che proprio l’ex capitano interista venga schierato dal primo minuto contro i biancocelesti e che Luciano Spalletti decida invece di lasciare Martinez a riposo (in panchina o, ancora meglio, a casa). L’infortunio di Lautaro si aggiunge a quello delle ultime ore di Stefan de Vrij, tornato pure lui non al meglio dalla sosta internazionale.