Infortunio Lazzari: l’esterno escluso dai convocati dell’Italia

Manuel Lazzari ieri è uscito per un problema al polpaccio e non potrà prendere parte al raduno con la Nazionale

Niente Nazionale per Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio inizialmente convocato non prenderà parte al raduno a Coverciano previsto previsto per questa sera.

Il problema fisico accusato dal biancoceleste durante la gara con lo Spezia non permetterà al numero 29 di rispondere alla chiamata di Mancini. Il giocatore, almeno per il momento, non sarà sostituito con i convocati che scendono a 33. L’ufficio stampa della FIGC spiega in un comunicato:

«Il calciatore Manuel Lazzari, infortunatosi ieri nel corso della gara Lazio – Spezia, è stato escluso dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale, previsto questa sera a Coverciano. Per quanto riguarda i calciatori impegnati nelle gare di questa sera Salernitana — Roma e Reims — PSG, il loro arrivo è previsto domani, lunedì 30 agosto, entro le ore 12.00».