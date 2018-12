Infortunio Leiva: il centrocampista della Lazio ha abbandonato l’allenamento odierno e, con oigni probabilità, salterà l’impegno di sabato col Cagliari

Infortunio Leiva: non c’è pace per il centrocampista della Lazio, che oggi ha dovuto abbandonare la seduta d’allenamento a Formello. Il giocatore brasiliano, colpito di recente da problemi agli adduttori, ha terminato anzitempo l’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi rientrando negli spogliatoi. Leiva, che conta la sua ultima presenza in campo oltre un mese fa (nella trasferta col Sassuolo), salterà così con ogni probabilità anche il prossimo impegno dei biancocelesti in campionato, in programma sabato prossimo all’Olimpico contro il Cagliari.