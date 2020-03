Infortunio Lorenzo Pellegrini, nei prossimi giorni la risonanza

Infortunio Lorenzo Pellegrini, il centrocampista giallorosso vuole tornare con il Siviglia. Nei prossimi giorni la risonanza

Lorenzo Pellegrini vuole esserci in campo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. Il centrocampista giallorosso – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – vuole recuperare in vista del match europeo.

La risonanza, che darà il via libera al giocatore, verrà effettuata nei prossimi giorni per poter verificarne i progressi. Fonseca vuole assolutamente recuperarlo per poterlo schierare accanto a Mkhitaryan nell’undici iniziale.