Infortunio Lukic, il centrocampista del Torino ha accusato un risentimento muscolare nell’allenamento odierno: Roma a rischio

Centrocampo a rischio in vista della Roma per il Torino. Walter Mazzarri ha svolto quest’oggi una seduta tecnico-tattica per prepararsi alla sfida contro i giallorossi in programma per sabato. Tuttavia, la squadra granata ha dovuto fare a meno di Emiliano Moretti e di Daniele Baselli, che ha continuato le terapie. Nella giornata di oggi però, anche Sasa Lukic è finito sotto le terapie per colpa di un’affaticamento muscolare alla coscia destra. Nei prossimi giorni verrà monitorato con attenzione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.