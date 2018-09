Infortunio Maietta: problema all’adduttore per il difensore

Infortunio Maietta: problema all’adduttore destro per il difensore dell’Empoli costretto ad uscire

Problema dell’ultimo minuto per Andreazzoli. Il tecnico dell’Empoli ha dovuto giocare in dieci tutto il recupero di Chievo-Empoli per l’infortunio occorso a Domenico Maietta al 46° del secondo tempo. Il difensore bianco azzurro ha abbandonato il campo per un problema all’adduttore destro. Nei prossimi giorni verranno fatti esami approfonditi per determinare l’entità dell’infortunio e stabilirne tempi di recupero.