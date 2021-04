Infortunio Mbappé, Pochettino: «Speriamo non sia grave» – VIDEO

Mbappé salterà la sfida contro il Lens per un infortunio al polpaccio, in dubbio anche la gara di ritorno contro il Manchester City

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’infortunio occorso a Kylian Mbappé. Le sue parole.

«Kylian ha avuto un infortunio al polpaccio destro. Speriamo non sia grave e di riaverlo il prima possibile. Per il futuro dovete chiedere a Kylian e non al sottoscritto».