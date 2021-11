Infortunio Messias, il brasiliano è tornato a disposizione di Pioli

Infortunio Messias, il fantasista ha recuperato dall’infortunio patito ed è tornato a disposizione di Stefano Pioli

Buone notizie da Milanello. Come raccolto da Milannews24 infatti, Junior Messias è completamente recuperato dall’infortunio ed è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra. Un’ottima notizia per Pioli che sul brasiliano punta molto: possibile l’impiego già con la Fiorentina almeno per uno spezzone di partita.

Alessio Romagnoli, che aveva saltato il derby per un infiammazione all’adduttore, ha proseguito invece col suo lavoro personalizzato.