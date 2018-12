Infortunio Milinkovic-Savic: il serbo non si è allenato

Infortunio Milinkovic-Savic: il centrocampista biancoceleste non si è allenato nella seduta pomeridiana a Formello

Dopo il pareggio-beffa contro la Sampdoria, la Lazio prepara a Formello l’impegno di giovedì di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Partita che non ha nessuna importanza ai fini del girone visto che la Lazio è già qualificata e non può ambire al primo posto. Come riportato da lalaziosiamonoi, secondo giorno di riposo consecutivo per Milinkovic-Savic che deve smaltire una contusione rimediata contro la Sampdoria ed è quindi in dubbio per il match contro i tedeschi.