Infortunio Morata, rischia di saltare Atletico Madrid Juve

Morata potrebbe non giocare la prima di Champions dell’Atletico Madrid contro la Juve: giocatore non convocato in Liga per infortunio

Brutte notizie in casa Atletico: Simeone ha deciso di non convocare Morata per la sfida contro la Real Sociedad. Il giocatore è out da fine agosto a causa di una distorsione al ginocchio.

L’infortunio potrebbe costringere Morata a saltare anche la supersfida di Champions League contro la sua ex squadra, ovvero la Juve.