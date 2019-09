Infortunio Muriel: distorsione al ginocchio, condizioni da valutare

Il successo dell’Atalanta sul Genoa porta in dote anche un brutto infortunio a Luis Muriel. Le sue condizioni sono da valutare

L’eurogol di Duvan Zapata ha fatto tornare il sorriso a Gasperini che era già pronto a digerire il pareggio del Ferraris. Sorriso che gli è stato tolto da Luis Muriel il quale, molto probabilmente, si è infortunato in maniera seria.

Come conferma il tecnico nerazzurro le condizioni del colombiano saranno da valutare in settimana: «Si è girato il ginocchio sinistro, leggermente, non è un infortunio importante, ma dobbiamo vedere domani. A caldo è riuscito a rimanere in campo per pochissimi minuti, non sembra grave, ma anche se fosse di pochi giorni salti comunque due o tre partite visto che giochiamo la Champions League»