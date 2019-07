Il Milan ha dovuto rinunciare a Mateo Musacchio in occasione della sfida con il Bayern Monaco. Le ultimissime notizie

Mateo Musacchio, difensore del Milan, ha saltato la sfida del club rossonero contro il Bayern Monaco. I rossoneri hanno perso per 1-0 e il giocatore ex Villarreal non ha potuto dare il suo contributo.

Il difensore non è sceso in campo per cervicalgia. Problema di lieve entità dunque per il difensore argentino classe 1990.