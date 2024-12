Infortunio Noslin, l’attaccante è uscito in barella contro il Lecce! Le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Noslin, l’attaccante biancoceleste è uscito in barella nella sfida contro il Lecce! Le ultime sulle sue condizioni

Tijjani Noslin è entrato in campo nei minuti finali della sfida Lecce–Lazio e pochi istanti dopo ha rimediato un brutto colpo da Lassana Coulibaly. Il biancoceleste ha iniziato a zoppicare, tanto da essere poi trasportato in barella e in ospedale per dei controlli più approfonditi .

Le radiografie, fortunatamente, non hanno rilevato niente di preoccupante sull’attaccante e bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per capire meglio le condizioni del calciatore biancoceleste.