Infortunio Nzonzi, lussazione del quarto dito del piede sinistro

Brutte notizie in casa Roma in vista dell’ottavo di Coppa Italia contro l’Entella. Il centrocampista francese Steven Nzonzi sarà costretto al forfait a causa di una lussazione del quarto dito del piede sinistro. Il problema non dovrebbe precludergli l’inizio del campionato quando i giallorossi affronteranno il Torino.