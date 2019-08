Infortunio Ramsey, parziale rientro in gruppo per il numero 8 della Juve

Nella giornata di oggi, il numero 8 della Juve, Aaron Ramsey, è rientrato parzialmente in gruppo: il comunicato del club

Come si evince dal comunicato della Juve pubblicato sul sito ufficiale, nella giornata di oggi, il numero 8 della Juve, Aaron Ramsey, è rientrato parzialmente in gruppo. Ecco la nota dei bianconeri: «Prosegue la preparazione della Juventus in vista della quarta amichevole estiva, quella contro l’Atletico Madrid, in programma sabato alla Friends Arena di Stoccolma».

«Il menù odierno al JTC ha previsto una doppia seduta: al mattino la squadra – divisa in due gruppi – ha svolto un lavoro tattico, mentre nel pomeriggio Mister Sarri si è focalizzato soprattutto sui calci piazzati, seguiti poi da una partitella che ha chiuso la giornata alla Continassa. Come previsto, oggi è iniziato l’inserimento graduale in gruppo per il nuovo numero 8 bianconero, Aaron Ramsey».