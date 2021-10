Infortunio Rebic: il croato continua ad allenarsi a parte. Le ultimissime

Infortunio Rebic: l’attaccante croato continua a lavorare a parte per recuperare dallo stop. Le ultime

Ante Rebic continua il suo percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia rimediato contro il Verona. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante croato ha svolto oggi a Milanello un allenamento personalizzato. Molto difficile che sia a disposizione per il match contro il Torino.

Recuperati a pieno regime invece Franck Kessiè e Theo Hernandez, che si sono allenati insieme al resto del gruppo. Il terzino francese però non partirà titolare contro i granata, come specificato da Stefano Pioli in conferenza stampa.