Infortunio Rodriguez, affaticamento per il terzino del Milan: ha saltato l’impegno in ICC contro il Bayern Monaco

Esordio ricco di defezioni per Giampaolo, che per la sfida di International Champions Cup contro il Bayern Monaco nella notte ha dovuto far fronte a molteplici assenze. Compresa, sulla corsia di sinistra, quella di Ricardo Rodriguez.

Il terzino svizzero, infatti, ha patito un leggero affaticamento muscolare, e per questo non è stato rischiato nella prima gara della tournée. Le sue condizioni, in ogni caso, non destano particolare preoccupazione.