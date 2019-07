Infortunio Romagnoli: problema alla caviglia per il difensore

Primi problemi per Marco Giampaolo e per il suo Milan. Infortunio Romagnoli: contusione alla caviglia sinistra per il difensore

Il Milan è sceso in campo nella notte, affrontando il Bayern Monaco. Sconfitta per 1-0 per i rossoneri, colpiti dal gol di Goretzka. Il club rossonero nel frattempo ha diramato un primo bollettino medico sulle condizioni di alcuni calciatori.

Problemi per Alessio Romagnoli. Il difensore ha riportato una contusione alla caviglia sinistra. Nei prossimi giorni sapremo di più sulle sue condizioni.