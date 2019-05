Infortunio Salah: bruttissimo colpo alla testa, esce in barella – FOTO

Paura per Mohamed Salah. L’egiziano al 70′ della sfida tra Newcastle e Liverpool è stato vittima di un durissimo scontro di gioco con il portiere Dubrawka. Sull’uscita dell’estremo difensore Salah è stato travolto ed è caduto a terra visibilmente dolorante. La spalla e il collo le parti interessate maggiormente, con la paura che potesse essere interessata anche la testa. Tra la preoccupazione generale l’egiziano è stato subito soccorso dai sanitari ed è uscito in barella. L’infortunio mette dunque a serio rischio la sua presenza nella sfida di Anfield contro il Barcellona il prossimo 7 Maggio.

Nella conferenza stampa di fine partita però Jurgen Klopp ha rassicurato tutti sulle condizioni di Salah, affermando: «Ha visto gli ultimi minuti della partita nello spogliatoio e stava bene». Sembra rientrato dunque l’allarme infortunio serio, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio le condizioni dell’egiziano.

Mo Salah stretchered off after a head injury. Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/s7lQCUOCRC

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2019