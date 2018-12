Infortunio Seculin, stagione finita per il portiere del Chievo Verona: ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Brutte notizie in casa Chievo in vista della sfida contro la Lazio in programma per questa domenica. Il club clivense ha infatti da poco pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale nel quale si parla delle condizioni del portiere Seculin. Nell’ultimo allenamento, il portiere del Chievo avrebbe infatti riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Considerata la gravità dell’infortunio, si parla di stagione finita.

Ecco il comunicato emesso al riguardo dalla società: «L’A.C. ChievoVerona comunica che durante l’allenamento di giovedì 29 Novembre, il portiere Andrea Seculin ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro».

Il giocatore andrà sotto i ferri lunedì 3 dicembre: «Il portiere gialloblù sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato nella giornata di lunedì 03 Dicembre dal Professor Claudio Zorzi insieme alla sua equipe medica. Da parte di tutto il ChievoVerona il più grande in bocca al lupo».