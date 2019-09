Infortunio Spinazzola, Fonseca sorride: per il terzino niente di grave

Infortunio Spinazzola, Fonseca può sorridere. Per il terzino nessuna lesione, solo un fastidio a una vecchia cicatrice: da monitorare

Paulo Fonseca era stato costretto a sostituire Leonardo Spinazzola nel secondo tempo del match tra Roma e Atalanta. Si pensava si prospettasse un nuovo stop per il terzino, ma gli esami del caso hanno escluso lesioni.

Per l’ex calciatore della Juve niente di troppo preoccupante: soffre per un fastidio a una vecchia cicatrice e per cui le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.