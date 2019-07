Il Milan ha dovuto fare a meno di Suso nella gara amichevole contro il Bayern Monaco. Infortunio Suso: le ultime

Suso non è sceso in campo nella sfida persa dal Milan nella notte contro il Bayern Monaco, primo match di International Champions Cup disputato dai rossoneri (1-0 con gol di Goretzka per i bavaresi).

Una contusione al piede sinistro, il piede forte del giocatore rossonero, ha impedito a Suso di giocare la sfida contro la formazione di Kovac. Presto nuovi aggiornamenti.