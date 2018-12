Infortunio Suso: salta il Frosinone ed è in dubbio con la Spal

Infortunio Suso: l’attaccante spagnolo non è stato convocato da Gattuso per il match contro il Frosinone a causa di un problema fisico

Risolta l’emergenza a centrocampo per il Milan. Rino Gattuso ritrova Kessié e Bakayoko dopo il turno di squalifica ma deve fare a meno di Suso. Lo spagnolo era rientrato a Bologna dopo un piccolo problema fisico, non disputando la sua migliore partita, ma non è a disposizione del tecnico per la trasferta di Frosinone. Infortunio Suso: il giocatore non è partito con la squadra e potrebbe saltare anche l’ultima partita contro la Spal. Il giocatore ha un problema fisico non ancora ben definito e sono da valutare le sue condizioni in vista dell’ultima gara con la Spal. Oggi contro il Frosinone scenderà in campo Castillejoal suo posto.

Terminata la rifinitura di Milanello, Mister Gattuso ha comunicato la lista dei 23 convocati per Frosinone-Milan, 18° giornata di Serie A in programma mercoledì 26 dicembre alle 12.30. Ecco gli uomini scelti dal tecnico rossonero: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata; CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Kessie, Mauri, Montolivo, Torrasi; ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Tsadjout. Da valutare dunque le condizioni del minalista Suso, sicuro assente nella sfida odierna contro il Frosinone.