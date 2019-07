Infortunio Theo Hernandez, le condizioni del terzino del Milan – VIDEO

Infortunio Theo Hernandez, le condizioni del terzino del Milan dopo il problema riscontrato contro il Bayern Monaco

Esordio in rossonero sfortunato – se si eccettua la sgambata a porte chiuse con il Novara – per Theo Hernandez. Il terzino del Milan, infatti, è uscito in barella al 44′ del primo tempo lasciando il posto a Conti nel test americano di questa notte con il Bayern Monaco.

E la dinamica dell’infortunio del neo-acquisto transalpino preoccupa l’ambiente rossonero. Al giocatore è stata sul momento riscontrata una distorsione alla caviglia destra, ma il terzino è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.