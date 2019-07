Infortunio Theo Hernandez, ecco l’esito degli accertamenti dopo il problema al terzino del Milan nell’ICC contro l’Arsenal

Theo Hernandez è uno degli uomini copertina in questa prima fase della stagione del Milan. Il terzino, arrivato in questa sessione di mercato via Real Madrid, ha subito un infortunio nell’ICC contro l’Arsenal.

Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato una lesione alla caviglia destra. Per il terzino, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono previste nuovi esami tra due settimane, per stabilire l’entità dell’infortunio.