Infortunio Tonelli, problema alla caviglia durante un allenamento nel ritiro di Dimaro per il difensore del Napoli

Appresione nel ritiro di Dimaro per Ancelotti ed il Napoli. In seguito ad un contrasto di gioco sul campo di Carciato, infatti, Lorenzo Tonelli è rimasto a terra per un problema alla caviglia destra.

Il difensore azzurro è stato dunque costretto a lasciare anticipatamente la seduta in corso di svolgimento. Uscendo dal campo zoppicando in maniera abbastanza evidente.