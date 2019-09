Infortunio Under: confermata la lesione al bicipite femorale, 5 settimane di stop

Cengiz Under dovrà rimanere ai box per almeno 5 settimane a causa dell’infortunio al bicipite femorale destro

Brutta tegola per Fonseca che oltre a Perotti dovrà rinunciare a Cengiz Under, autore di un gol in due partite in campionato e di ottime prestazioni in questo primo inizio di stagione.